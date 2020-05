Led Zeppelin'in Ahmet Ertegün özel konseri YouTube'da yayınlanacak

Rock müziğin önemli gruplarından Led Zeppelin’in 2007 yılında Londra’da verdiği özel konser, 30 Mayıs’ta sadece 72 saatliğine YouTube’a geliyor.



Led Zeppelin, John Bonham’ım ölümünden sonra çalışmalarına ara vermiş ve grup üyelerinin başka projelerle meşgul olmaya başlamasıyla da doğal yollarla dağılmıştı. 2007’de ünlü müzik yapımcısı Ahmet Ertegün’ün vefatının ardından Celebration Day isimli özel bir konser için bir araya gelen grup, 80’li yıllardan sonra ilk defa aynı sahnede buluşup kendi şarkılarını seslendirmişti.

Grubun Good Times Bad Times, Black Dog, No Quarter, Dazed and Confused, Misty Mountain Top, Kashmir ve Whole Lotta Love gibi kült şarkılarını seslendirdiği konser, 30 Mayıs akşamı YouTube üzerinden yayınlanacak.