Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film oluyor

TRT Radyo 1 kanalında yayınlanan Spor Servisi programına telefonla bağlanan Özcan Katmer, dedesi Lefter Küçükandonyadis ile ilgili anılarını dinleyiciler ile paylaştı.

Katmer, "Bizi dinleyen insanlar ilk defa duyacaklar, Lefter’in unutulmaması ve genç kuşakların daha iyi tanıması için dedem Lefter’in hayat hikayesini film haline getiriyoruz. Film ile ilgili Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç çok yardımcı oluyorlar, sanıyorum 2022 veya 2023 gibi seyirci ile buluşacak" dedi.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

