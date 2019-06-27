Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı, Mona Kitap'tan çıktı.

İlk romanı Aşk, Hürriyet, İstibdat'la edebiyat dünyasına iddialı bir giriş yapan Burak Artuner'in son romanı Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı uzun zamandır hasret kaldığımız bir aşk hikâyesi vaad ediyor.

Roman, 1960'ların İstanbul'unda başlayıp, 2013 İstanbul'una kadar uzanan, başka yaşamlara da dokunan bir aşk hikâyesini, eskimeyen 1964 model mavi bir Cadillac otomobilin çevresinde aktarıyor.

Başından sonuna sizi hüzünlendiren, heyecanlandıran, merak ettiren, 55 yıl öncesinden günümüze adeta bir yolculuğa çıkaran Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı, sürpriz sonuyla da hafızalarda yer edeceğe benziyor.

40 YIL İSTANBUL'U DOLAŞTI

Romanın kahramanı Doktor Adnan ile armatör Cemil Dağlaroğlu'nun kızı Leman Dağlaroğlu, bir gazino eğlencesi sonrasında tesadüfen tanışırlar. Aralarında kısa sürede bir aşk doğar. Fakat mavi Cadillac'ıyla o dönem İstanbul'un en gözde kadınlarından olan Leman Dağlaroğlu'nda bir başkasının da gözü vardır. Babasının ortağı Rauf Karamahmut... Devlet içinde karanlık ilişkileri olan, güç sahibi armatör Rauf Karamahmut, Leman'a sahip olmak için sinsi bir plan peşindedir. Bu plan Doktor Adnan ile Leman'ı zorunlu bir ayrılığa sürükler. Yıllarca yurt dışında kaçak yaşayan Doktor Adnan, ömrünün sonuna doğru hayatını zindana çeviren kişiyi bulmak ve hesaplaşmak için İstanbul'a dönmeye karar verir.

Burak Artuner

YILLAR SONRA DİZİLERDE

Döndüğünde, öğrencilik yıllarındaki ilk aşkı Agnes'le geçirdiği yaşamının en güzel günleri ve kimliğini de şekillendiren hüznün nedenleriyle de yüzleşecektir. Leman'ın Cadillac'ı ise 2013'te artık bir dönem dizisinde kullanılmaktadır. Dizide rol alan oyuncu Tahir, üniversite öğrencisi Nil'e bu otomobilin içinde tecavüz eder. Nil, adalete güvenemez ve kendi adaletini kendi vermek üzere bir intikam planlar. Ona bu yolda okul arkadaşı Ali eşlik eder. Mavi Cadillac, onun ilk sahibi Leman, doktor Adnan, üniversiteli Nil, oyuncu Tahir şaşırtıcı bir sona doğru ilerler. İstanbul yollarını 40 yılı aşkın süre aşındıran mavi Cadillac, 1960'lardan günümüze uzanan Amerikan etkisinin bir simgesidir aslında. Bir aşk romanı olarak okunsa da "Leman Hanım'ın Mavi Cadillac"ı, Amerikan etkisiyle değişen toplumsal değerleri, yalnızlaşan ve gittikçe hüzünlenen insanları, değişmeyen adalet sistemini, kronikleşen rüşvet ve yağma kültürünü eleştiren bir roman olarak da okunabilir.

VİDEO: BİR ZAMANLAR İSTANBUL