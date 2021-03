Lemmy Kilmister’ın külleri arkadaşlarına gönderildi

Headbanger’s Ball’ın eski sunucusu Riki Rachtman geçtiğimiz hafta kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile Lemmy Kilmister’ın vasiyetini duyuran isimlerden biri oldu.

Rachtman, paylaşımında “Ölümünden önce Lemmy, küllerinin kurşun kovanlarına doldurulduktan sonra yakın arkadaşlarına gönderilmesini vasiyet etmişti. Bugün bana bir kurşun gönderildi ve kelimenin tam anlamıyla gözyaşlarına boğuldum. Teşekkürler Motörhead” dedi.



Racthman geçtiğimiz hafta Little Punk People’a Lemmy ile olan dostluğu ve kurşun kovanının kendisine nasıl ulaştığı konusunda da bilgi verdi. Lemmy Kilmister ile sahibi olduğu gece kulübü sayesinde tanıştığını ve MTV’deki programı aracılığı ile de dostluklarını ilerlettiğini söyledi. Küllerin bulunduğu kurşunların eline geçmesi hakkında ise isimsiz bir kargo aldığını ve kutuyu açtığı zaman kurşunu gördüğünü söyledi. Üzerinde ‘Lemmy’ yazan kurşun hakkında ilk başta Lemmy’nin sahnede taktığı kemerinden bir parça olduğunu sandığını ancak beraberindeki mektubu okuduğu zaman Lemmy’nin vasiyetini öğrendiğini söyledi.



Riki Rachtman’a gönderilen kurşun, Lemmy’nin vasiyetinde yakın çevresine gönderilmesini istediği isimler arasında duyurulan ikinci kurşun olma özelliğini taşıyor. Daha önce Avustralyalı Tenisçi Pat Cash ise Lemmy Kilmister’ın yakın arkadaşları için planladığı ilginç hediye hakkında, 2020’in ilk aylarında Instagram hesabından duyurmuştu. Cash, Ugly Kid Joe grubunun vokalisti Whitfield Crane’e Lemmy’nin favori mekanlarından biri olan Rainbow Barı’nda takdim edilen küllerin bulunduğu kurşun ve beraberindeki mesajın fotoğraflarını paylaşmıştı.



Crane ve Rachtman için hazırlanan mesajlarda ise şu ifadelere yer verildi: “Hepimiz biliyoruz ki Lemmy bir çok kişiyi tanırd ancak aralarından çok azını arkadaşı olarak görür, daha da azını ailesi olarak kabul ederdi. Onun ailesi olarak gördüğü az sayıdaki kişileden birisi olduğunuz için Lemmy’nin küçük bir parçasını sizinle paylaşmak istiyoruz. Lemmy hayatlarımıza unutulmayacak bir şekilde dokundu ve şimdi bu küllerle beraber, hem anılarınız hem de Lemmy ile sonsuza kadar beraber olacaksınız. O Lemmy’di. Rock’n’ Roll çaldı. Onu unutma.”



Motörhead’in kurucusu, bassçısı ve aynı zamanda vokalisti olan Lemmy Kilmaster, 28 Aralık 2015’te kanser nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetmişti.

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU