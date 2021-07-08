Leonardo da Vinci çizimi Aziz Sebastian davalık oldu

Aziz Sebastian'in ağaca yaslandığını gösteren çizim adının açıklanmasını istemeyen Jean B.'ye babası tarafından tıp fakültesini bitirme hediyesi olarak 1959 yılında hediye edildi. 2016 yılında taşınma sırasında çizimin değerini merak eden Dr Jean B., Leonardo da Vinci'ye ait olduğunu bilmeden Paris'teki Tajan Müzayede Evi'nden esere fiyat biçmesini istedi.



20-30 BİN DOLAR DEĞER BİÇİLDİ



Euronews'in haberine göre; müzayede evi, eserin ünlü ustaya ait olduğunu tespit etmesine rağmen bunu Jean B.'ye açıklamadan 20-30 bin euro değerinde olduğunu bildirdi. Durumdan şüphelenen Jean B. iki uzmana daha danıştı. Uzmanlardan biri çizimin arkasındaki mum ışığının bilimsel çalışmalarına ait yazıların Leonardo'dan başkasına ait olamayacağı sonucuna vardı.

DEĞERİ 10 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ



New York'taki Metropoltan Sanat Müzesi'nden sanat uzmanı Carmen Bambach da bu bilgiyi doğruladı. Bambach bir gazeteye yaptığı açıklamada çizimin Leonardo da Vinci'ye ait olduğunu söylemenin sağlam bir yorum olduğunu belirtti ve ustanın başka Aziz Sebastian çizimlerini tamamlar nitelikte olduğuna da dikkat çekti. Bu bilgiler üzerine eserin değeri 8-10 milyon euro'ya yükseldi.



KÜLTÜR BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Çizimin Leonardo da Vinci'ye ait olduğunun netleşmesi Fransız Kültür Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, milli servet olarak nitelediği eserin 30 ay içinde satın alınması için Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'ni görevlendirdi.

LOUVRE MÜZESİ 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ



Leonardo'nun Mona Lisa eserine de ev sahipliği yapan Louvre Müzesi eser için 10 milyon euro teklif etti, fakat Jean B. eserin 15 milyon euro edebileceğine dair değerlendirmeler üzerine çizimi müzeye satmaktan vazgeçti.

İHRACAT İZNİ VERİLMEDİ



Bu kez de kültür bakanlığı 86 yaşındaki Jean B.'nin yoluna taş koydu. Bakanlık, eseri yabancı bir alıcıya satabilmek için ihracat izni almak isteyen Jean B.'nin başvurusunu reddetti. Mahkemeye taşınan izin sürecine ilişkin karar sonraki oturuma ertelendi.

MÜZAYEDE EVİNE DAVA



Ancak eserle ilgili hukuki süreç yalnızca bu dava ile sınırlı değil. Jean B. eserle ilgili bilgiyi saklayan Tajal Müzayede Evi'nin kendisinin izni olmadığı gerekçesiyle çizimi satışa çıkarma yetkisinin iptali için mahkemeye başvurdu.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIYOR



Tajal Müzayede Evi ise Jean B.'nin sözleşmeye aykırı davranmasını gerekçe göstererek eserle ilgili yaptığı çalışmalar karşılığında 2 milyon euro tazminat talebiyle dava açtı.

EN PAHALI ESER DE ONA AİT



Leonardo da Vinci'ye ait olduğu düşünülen, ancak geçtiğimiz günlerde eserin atölyesinde çalışan sanatçılar tarafından yapıldığı kanıtlanan Salvator Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) bugüne kadar açık arttırma yoluyla satılan en pahalı eser olarak tarihe geçti. 2017'deki müzayedeyi gerçekleştiren Christie's eseri 450 milyon dolara Suudi Kraliyet Ailesi'ne satmıştı.



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