Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time ... in Hollywood) filminde Margot Robbie ile uyumuyla dikkat çeken Leonardo DiCaprio son röportajında rol arkadaşını yere göğe sığdıramadı.

İLK PROJELERİ 2013 YILINDA

Robbie ile ilk kez 2013 yapımı Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filminde kamera karşısına geçen Oscar ödüllü oyuncu "İlk filmimizde yüzüme 3 kez bardak attığı bir sahnemiz vardı. O gün oyunculuk yeteneğiyle aklımı başımdan aldı" dedi.

Bir Zamanlar Hollywood'da Tarantino'nun bugüne kadar ki en iyi açılış yapan filmi oldu.

Brad Pitt, Leonardo DiCapiro ve Margot Robbie başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Hollywood'da; 1969 yazında Los Angeles'de hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşuturuyor.