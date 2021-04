Leonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeniden çevriminde oynayabilir

93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında Oscar ödülünü kazanan Danimarka yapımı Another Round, Hollywood'a transfer olacak hikayelerden biri olacak gibi gözüküyor. Garip bir alkol deneyine karışan dört arkadaş hakkındaki Danimarka draması İngilizce olarak yeniden çekilecek. Beyazperde'nin haberine göre, Leonardo DiCaprio'nun filmde başrol oynaması bekleniyor ama henüz resmi bir anlaşma yok.



DiCaprio’nun prodüksiyon şirketi Appian Way, Jake Gyllenhaal’ın prodüksiyon şirketi Nine Stories ve Elizabeth Banks’ın da dahil olduğu bir ihale savaşının ardından hakları satın aldı. Danimarka filmini yönettiği için sürpriz bir Oscar adaylığı elde eden Thomas Vinterberg, yeniden yapımın baş yapımcılığını Sisse Graum Jørgensen ve Kasper Dissing'le birlikte yapacak.

DÖRT ARKADAŞIN HİKAYESİ



Vinterberg, orijinal filmi Tobias Lindholm'le birlikte yazdı ama yeni gelecek sürümde yönetmenlik ya da senaristlik yapmayacak. Endeavour Content ve Makeready filmi finanse ediyor. Başrolünü Mads Mikkelsen'in oynadığı “Another Round”, belirli bir şeyi sürdürme teorisini test etmek için her gün belirli miktarda alkol tüketen dört arkadaşa odaklanıyor.



Oyuncu kadrosunda Mikkelsen'le birlikte Danimarkalı aktörler Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe vardı. Pazar gecesi Oscar töreninde Vinterberg, Another Round filminin çekimleri sırasında pervasız bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki kızına saygı duruşunda bulunan duygusal bir konuşma yaptı. "Sonunda bu filmi onun için yaptık, bu onun anıtı. Sen bu mucizenin bir parçasısın. Belki bir yerlerde bizim için ipleri oynatıyorsun" dedi.