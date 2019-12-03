Levent Yüksel ile başlayacak Cem Adrian ve Ceylan Ertem ile devam edecek (Konser rehberi)

Cem Adrian, Levent Yüksel, Berkay ve Ceylan Ertem gibi isimler aralık ayında Jolly Joker Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

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Birbirinden başarılı sanatçıları, aralık ayında Jolly Joker Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Aralık ayında ilk konser Levent Yüksel ile başlayacak ayın son günü lan yılbaşı gecesi ise Ceylan Ertem sahne alacak.

KONSER TAKVİMİ

6 Aralık Cuma, 22.00 Levent Yüksel

7–28 Aralık Cumartesi 22.00 Hakan Altun

11 Aralık Çarşamba, 21.00 Cem Adrian

13 Aralık Cuma, 22.00 Serkan Kaya

14 Aralık Cumartesi, 22.00 Berkay

20 Aralık Cuma, 22.00 Merve Özbey

21 Aralık Cumartesi, 22.00 Tan Taşçı

27 Aralık Cuma, 22.00 Buray

31 Aralık Salı, 22.00 Ceylan Ertem, Sezen Aksu Tribute Yılbaşı Özel

NAİM FİLMİNE CEM ADRİAN'DAN SEN GEL DİYORSUN ŞARKISIYLA ÖZEL FRAGMAN

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