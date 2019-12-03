Levent Yüksel ile başlayacak Cem Adrian ve Ceylan Ertem ile devam edecek (Konser rehberi)

Birbirinden başarılı sanatçıları, aralık ayında Jolly Joker Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Aralık ayında ilk konser Levent Yüksel ile başlayacak ayın son günü lan yılbaşı gecesi ise Ceylan Ertem sahne alacak.
KONSER TAKVİMİ
6 Aralık Cuma, 22.00 Levent Yüksel
7–28 Aralık Cumartesi 22.00 Hakan Altun
11 Aralık Çarşamba, 21.00 Cem Adrian
13 Aralık Cuma, 22.00 Serkan Kaya
14 Aralık Cumartesi, 22.00 Berkay
20 Aralık Cuma, 22.00 Merve Özbey
21 Aralık Cumartesi, 22.00 Tan Taşçı
27 Aralık Cuma, 22.00 Buray
31 Aralık Salı, 22.00 Ceylan Ertem, Sezen Aksu Tribute Yılbaşı Özel
NAİM FİLMİNE CEM ADRİAN'DAN SEN GEL DİYORSUN ŞARKISIYLA ÖZEL FRAGMAN