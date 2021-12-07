Lewis Hamilton ve Brad Pitt aynı filmde rol alacak

F1 pilotu Lewis Hamilton ve ünlü aktör Brad Pitt, Joseph Kosinski'nin yöneteceği yarış filminde birlikte rol alacak.

Haberler 07.12.2021 - 10:15

Lewis Hamilton ve Brad Pitt aynı filmde rol alacak

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Özellikle Top Gun: Maverick filmiyle tanınan aksiyon filmlerinin ünlü yönetmeni Joseph Kosinski'nin yarış konulu yeni filminde 57 yaşındaki Oscar'lı aktör  ile birlikte 36 yaşındaki ünlü İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton'ın da yer alması bekleniyor.

Ford v Ferrari'nin başarısıyla uzun zamandır birlikte bir yarış filmi çekmeyi planlayan Kosinski'nin yeni projesinde yapımcılığı Jerry Bruckheimer, senaristliğini ise Ehren Kruger üstlenecek.

Yayın platformları Paramount, MGM, Sony, Universal, Netflix, Apple, Amazon ve Disney henüz ismi belli olmayan filmin haklarını almak için yarış içine girdi. 

Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler yapmış, ancak oyunculuğa adım atmamıştı.

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