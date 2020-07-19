Leyla Erbil'in ölüm yıldönümü

82 yaşında hayata gözlerini kapayan, Türk edebiyatının güçlü kalemi Leyla Erbil'in yedinci ölüm yıldönümü.

LEYLA ERBİL KİMDİR?

İlk, orta ve liseyi İstanbul okullarında okuyan Leyla Erbil, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. Son sınıfta okulundan ayrılan Erbil, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra evlendi.

İlk hikayesi 'Uğraşsız' olan Erbil sırasıyla; Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Cüce (2001) Üç Başlı Ejderha, Kalan, Tuhaf Bir Erkek romanlarını yazdı.

Sözcük anlamlarını esnekleştirip değiştirmeye dair çabasının yanı sıra yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle de oynayarak kendine özgü bir biçim geliştirdi.

"Tuhaf Bir Erkek" adlı kitabı yayımlanan Erbil'in ilk öyküsü 1956 yılında Seçilmiş Hikayeler Dergisi'nde yayımlandı.

PEN Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne ülkemizden ilk kadın yazar adayı olarak gösterildi.

Erbil, aynı zamanda Türkiye Sanatçılar Birliği ile Türkiye Yazarlar Sendikası’nın da kurucu üyesiydi.

ESERLERİ

Öykü

- Hallaç (1961)

- Gecede (1968)

- Eski Sevgili (1977)



Roman

- Tuhaf Bir Kadın (1971)

- Karanlığın Günü (1985)

- Mektup Aşkları (1988)

- Cüce (2001)

- Üç Başlı Ejderha (2005)

- Kalan (2011)

- Tuhaf Bir Erkek (2013)