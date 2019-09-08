Leyla ile Mecnun dizisinin sıkı takipçilerinin heyecanla beklediği; diziyi hiç bilmeyenlerin dahi okuduğu bir kitap olan Leyla ile Mecnun, 19. baskısıyla raflardaki yerini aldı.



Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, Baba İskender, Yavuz Hırsız, Yedek Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan veAksakallı Dede’nin bu kez bambaşka bir hikâyenin peşinden koştuğu Leyla ile Mecnun’u okurken aklınızda tek bir soru olacak: Mecnun bu kez Leyla’sına kavuşabilecek mi yoksa çaresiz âşıkların son durağı olarak nitelendirilen o çölde mi bulacak yine kendini?