Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi, Cannes'da Türkiye'yi temsil ediyor

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Bağlılık Hasan ile 74. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor. Kaplanoğlu'nun eşi Leyla İpekçi, filmin Belirli Bir Bakış seçkisinde bugün gerçekleşecek dünya prömiyeri öncesi Cannes'a giden yolu anlattı.

23 YILLIK SERÜVEN



İpekçi "Dünyanın üç büyük film festivali Berlin Venedik ve Cannes. Bunların içinde lider konumundaki Cannes Film Festivali için buradayız. Gözümün önünden Semih'le birlikte 23 yıllık sinema yolculuğumuz bir film şeridi gibi geçmeye başladı" dedi.



TÜRKİYE'Yİ DÖRDÜNCÜ KEZ TEMSİL EDİYOR

74. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi dördüncü kez temsil eden Kaplanoğlu, 2007'de Yumurta filmi ile Quinzaine De Realisateurs bölümünde, yine aynı yıl Süt filmi ile Cannes Atelier'de yer aldı.

Saraybosnalı yönetmen Aida Begiç'in 2012'de Un Certain Regards'da dünya prömiyeri yapılan Djeca filminin ortak yapımcısı olan Semih Kaplanoğlu, 2013'te de Cannes Film Festivali Cinefondation ve Kısa Film jürisinde bulundu.



Bal filmiyle 2010'da Berlin'den Altın Ayı, 2017 yılında Buğday"la Tokyo Film Festivali'nden En İyi film Ödülü ile dönen usta sinemacı, Bağlılık Fikret projesiyle de TRT'nin 12 Punto etkinliğinde 2021 Ustaya Saygı Ortak Yapım Ödülü kazandı.

FESTİVALDEN SONRA VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR



Bağlılık Hasan'ın Cannes Film Festivali'nden hemen sonra vizyona girmesi bekleniyor.

