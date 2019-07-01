Ünlü aktör Liam Hemsworth, yeni yayın platformu Quibi ile aksiyon ve gerilim türündeki bir projesinin başrolü için el sıkıştı. Hemsworth, bu diziyle birlikte Amerikan televizyonundaki ilk başrolünü üstlenmiş olacak.



29 yaşındaki Avustralyalı aktör, henüz ismi açıklanmayan ancak Sopranos’un senaristi Nick Santora’nın kaleminden çıkma yeni dizide hamile olan eşi ölümcül bir hastalığa yakalanan ve onu yaşatmak için son derece tehlikeli bir teklifi kabul eden Dodge Maynard’i canlandıracak.

Hayatı ve ailesi için mücadele eden birinin ne denli ileri gidebileceğini sorgulayan dizinin yönetmen koltuğunda Phil Abraham oturacak.



2020’de piyasaya girmeye hazırlanan Quibi platformunun işbirliği yaptığı isimler arasında Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Antoine Fuqua, Sam Raimi, Jason Blum, Steven Soderbergh, Catherine Hardwick ve Anna Kendrick gibi isimler var.