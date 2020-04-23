Limak Filarmoni Orkestrası 23 Nisan için evde çaldı

Çocuklara emanet edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını unutmayan Limak Filarmoni Orkestrası, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın 23 Nisan’da sosyal medya hesapları üzerinden orkestralara yaptığı çağrıya olumlu yanıt veren Limak Filarmoni Orkestrası, genç sanatçılar öncülüğünde kalplere dokunan bir seslendirme yaptı.



#EVDEÇAL'ARAK SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİNİ HATIRLATTILAR

Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara şarkısını evlerinde yorumlayan sanatçıların videosu, Yusuf Yalçın’ın düzenlemesinin ardından Limak Filarmoni Orkestrası’nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. #Evdekal’manın üretmeye engel olmayacağını hatırlatan orkestra üyeleri, #Evdeçal’arak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de etkisini gösteren pandemiyle mücadeleye ortak olan genç sanatçılar, ülkemizin geleceği olan çocukların 100 yıllık mirasını sanatla taçlandırdı.



Orkestranın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, “Şarkıyı mırıldanan her çocuk orkestramızın sanatçısı, orkestramızın her sanatçısı çocuğumuzdur. Çocukluğunu kucağından bırakmayan herkesin bayramını kutlar, yüzüncü yılında 23 Nisan’ımıza nice yüzyıllar dileriz” mesajı verildi.