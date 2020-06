Lionel Richie müzikali geliyor

Disney yeni bir müzikal film için hazırlıklarına başladı. Daha önce de onlarca müzisyenle birlikte çalışan Disney, bu kez Lionel Richie ile birlikte bir müzikale imza atacak.



Geliştirilecek olan film, All Night Long adını taşıyacak. Haziran ayı içerisinde All Night Long'un geliştirme aşaması sürdürülecek.



Müzikal filmin taslak senaryosunu Crazy Rich Asians, Sihirbazlar Çetesi 2, Teklif gibi yapımlarla tanınan Pete Chiarelli hazırlıyor.



All Night Long'un yapımcılığını Lionel Richie'nin menajeri Bruce Eskowitz ile Dana Brunetti ve Matt Delpiano üstlenecek.