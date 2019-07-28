Kardeş Payı, Ailecek şakınız gibi yapımlarla tanınan senarist Selçuk Aydemir’in kaleminden okurken lise yıllarınıza döneceğiniz, 90’lı yılların mahalle kültürünü, arkadaşlıklarını sonuna kadar hissedeceğiniz Liseden Arkadaşlar 9. baskısıyla raflarda. Okurlarından büyük beğeni toplayan roman, özlemini çektiğimiz ilk gençlik yıllarına selam gönderiyor.
Çete işlerinden uzak durmak isterken okulun en belalı ismine bulaşan Selçuk’un kahkaha dolu macerasına tanık olurken geçmişe, lise yıllarınıza dair özlediklerinize kavuşmuş gibi hissedeceksiniz.