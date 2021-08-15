Lizzo'dan yeni şarkısına arabalı tanıtım

Ünlü şarkıcı Lizzo, Cardi B ile düet yaptığı yeni şarkısı Rumors'u Beverly Hills caddelerinde otomobille tur atarak tanıttı.

ntv.com.tr 15.08.2021 - 16:57

Lizzo'dan yeni şarkısına arabalı tanıtım

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Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Lizzo, yeni single’ını ilginç bir yolla tanıttı. 33 yaşındaki şarkıcı, yeni şarkısı Rumors’u, Beverly Hills sokaklarında üstü açık bir arabayla tur atarak duyurdu.

Arkadaşlarıyla birlikte sokaklara çıkan ve çok eğlendiği görülen Lizzo, yanına gelen bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.  

Los Angeles laker logolu bir elbise giyen Lizzo, otomobille tur attıktan sonra arkadaşlarıyla akşam yemeği yemek üzere bir restorana girdi.

Lizzo, yeni şarkısı Rumors’u, dikkat çekici tanıtım atağından sadece birkaç saat önce yayınladı. Ünlü şarkıcı, bu single’ı için bir diğer ünlü rap’çi Cardi B ile işbirliği yaptı.

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