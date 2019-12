14 yaşındayken rol aldığı, Stanley Kubrick'in, Vladimir Nabokov'un romanından uyarladığı Lolita filmiyle ünlenen Sue Lyon hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Lyon'ın 26 Aralık'ta son nefesini verdiği öğrenildi. Amerikalı oyuncu, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

800 OYUNCU ARASINDAN SEÇİLDİ



1959 yılında çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini 1980 yılına dek sürdüren oyuncu, büyük çıkışı 1962 tarihli Lolita adlı filmle yaptı. Lyon, bu filmde canlandırdığı Dolores Haze karakteriyle adını dünyaya duyurdu. Sue Lyon, Lolita filmi için 800 genç oyuncu arasından seçildi.

DÖRT KEZ EVLENDİ

John Ford’un 7 Women ve John Huston’ın The Night of the Iguana filmlerinde de rol aldı. En son 1980’de rol aldığı Alligator filmiyle sinema kariyerini noktaladı.



Lyon, hayatı boyunca dört evlilik yaptı. Hampton Fancher, Roland Harrison, Cotton Adamson ve Edward Weathers ile evlendi.

Sue Lyon, Lolita filminin afişindeki fotoğrafıyla hafızalara kazındı.

CİNAYETLE ANILAN EVLİLİK



Düğünlerinde bir cinayet işlediği ortaya çıkan Adamson ile evliliğinin kariyerini olumsuz etkilediği öne sürüldü.



Lyon’un Harrison ile evliliğinden Nona adında bir kızı bulunuyor.