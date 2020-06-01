Los Angeles'ta açık hava sinemaları açılıyor

Los Angeles'taki açık hava sinemaları alınan kararla açılıyor.

01.06.2020 - 17:15

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Bir arabalı açık hava sineması da Antalya'dan

Bir arabalı açık hava sineması da Antalya'dan

Geçtiğimiz haftalarda valilikten gelen açıklamayla başlayan süreç, Los Angeles'taki açık hava sinemalarının açılmasına karar verilmesiyle devam ediyor. Birkaç gün içerisinde New Jersey'deki açık hava sinemaları açılacak.

Los Angeles ve çevresinde bulunan bölgelerde corona virüs salgınının çok yaygın seyretmesi nedeniyle tüm eğlence sektörü durdurulmuştu. Ülkenin çeşitli yerlerinde açık hava sinemaları faal olsa da, Los Angeles ve çevresinde bu durum geçerli değildi. Geçtiğimiz iki buçuk aylık karanlık dönemin ardından Los Angeles'taki açık hava sinemalarının açılması planlanıyor.

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