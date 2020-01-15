Louvre 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, 2019’da 9,6 milyon ziyaretçi çekmesiyle bu yıl yine en çok tercih edilen müze oldu. Ancak ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 600 bin azaldı. Ziyaretçi sayısındaki düşüşte, yaz sezonu boyunca Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa tablosunun bulunduğu bölümün tadilatta olmasının etkili olduğu belirtiliyor.



Louvre Müzesi Genel Müdürü Jean-Luc Martinez, yapılan bazı tadilatlardan dolayı haziran, temmuz ve ağustos aylarında geçen yıla göre yüzde 20 daha az ziyaretçi olduğunu ifade etti.



Jean-Luc Martinez, “Biz her şeyden önce kaliteye önem veriyoruz. Şu an bir dönüm noktasındayız, amacımız ziyaretçi sayısını artırmak değil, müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak” dedi.

EN ÇOK ABD'LİLER ZİYARET ETTİ

Müzeyi ziyaret edenlerin dörtte üçünü Fransız olmayan ziyaretçiler oluştururken, onlar arasında ABD’den gelenler yaklaşık 1,5 milyonla ilk sırada, Çinliler ise ikinci sırada yer aldı.

LOUVRE MÜZESİ'NDE BİR GECE