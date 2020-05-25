Louvre Müzesi’ni sanal ortamda ziyaret edenlerin sayısı belli oldu

Paris'teki ünlü Louvre Müzesi’ni sanal ortamda ziyaret edenlerin sayısı, 71 günde 10,5 milyona ulaştı.



Covid-19 salgını nedeniyle ziyarete kapanan ancak sanal ziyarete açılan Louvre Müzesi’ni, 12 Mart-22 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edenlerin önemli bir kısmını ABD vatandaşları oluşturuyor.

Louvre Müzesi'ni, geçen yıl aynı tarihte 14,1 milyon turist canlı olarak ziyaret etme imkanına sahip olmuştu.

Amerikalıların ardından müzeyi sanal ortamda en çok ziyaret edenler sıralamasında Çinliler ikinci sırada yer alıyor. Bu tarihlerde müzeyi sanal ortamda gezenlerin yüzde 16’sını ise Fransızlar oluşturuyor.



Müzenin resmi sitesindeki hesabına üye olanların sayısı 9 milyona ulaşırken, Instagram hesabına abone olanların sayısı ise 4 milyonu geçti.

LOUVRE MÜZESİ'NDE BİR GECE