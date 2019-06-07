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Netflix sevilen fantastik dizi Lucifer'a 5. sezon onayını verdi ve dizinin bu sezonun ardından final yapacağını duyurdu.

İlk üç sezonu Fox ekranlarında izleyiciyle buluşan Lucifer geçtiğimiz yıl kanaldan gelen iptal haberinin ardından Netflix’e transfer olmuştu. 4. sezon ise geçtiğimiz mayısta Netflix platformunda izleyici karşısına çıktı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Tom Ellis, Lauren German, D.B. Woodside, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt, Scarlett Estevez ve Rachael Harris gibi isimler yer alıyor.