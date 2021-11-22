Lucy Hale: Kurallarım yok

Son dönemde farklı rollerde birçok projede rol olan Lucy Hale, “Tüm bunları bir strateji olarak yapmıyorum. Çünkü benim için kural yoktur" dedi

Haberler 22.11.2021 - 14:01

Lucy Hale: Kurallarım yok

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Bionic Woman dizisinde Becca Sommers, Priveleged dizisinde Rose Baker, Çığlık 4 filminde Sherrie ve Pretty Little Liars dizisinde Aria Montgomery gibi farklı karakterleri canlandıran Lucy Hale, Variety dergisine konuk oldu.

"ARTIK SEÇME ŞANSIM VAR"

Kariyeri hakkında konuşan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı “Tüm bunları bir strateji olarak yapmıyorum. Çünkü benim için kural yoktur" dedi.

15 yaşından beri oyunculuk yaptığını söyleyen Hale "Artık seçme şansım var. Hayatımın böyle bir dönemindeyim” diye konuştu.

LUCY HALE'IN GELECEK PROJELERİ

Son olarak Ragdoll'da DC Lake Edmunds karakterini canlandıra oyuncunun önümüzdeki dönemde rol alacaeğı dört proje kesinleşti:

2021 The Hating Game
2021 Borrego
2022 Big Gold Brick
The Storied Life of A.J. (Tarihi açıklanmadı)

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