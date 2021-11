Lucy Hale: Kurallarım yok

Bionic Woman dizisinde Becca Sommers, Priveleged dizisinde Rose Baker, Çığlık 4 filminde Sherrie ve Pretty Little Liars dizisinde Aria Montgomery gibi farklı karakterleri canlandıran Lucy Hale, Variety dergisine konuk oldu.

"ARTIK SEÇME ŞANSIM VAR"



Kariyeri hakkında konuşan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı “Tüm bunları bir strateji olarak yapmıyorum. Çünkü benim için kural yoktur" dedi.



15 yaşından beri oyunculuk yaptığını söyleyen Hale "Artık seçme şansım var. Hayatımın böyle bir dönemindeyim” diye konuştu.



LUCY HALE'IN GELECEK PROJELERİ



Son olarak Ragdoll'da DC Lake Edmunds karakterini canlandıra oyuncunun önümüzdeki dönemde rol alacaeğı dört proje kesinleşti:



2021 The Hating Game

2021 Borrego

2022 Big Gold Brick

The Storied Life of A.J. (Tarihi açıklanmadı)

Sana Söz 4. yeni bölüm fragmanı