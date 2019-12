Ludovico Einaudi 31 Ocak’ta İstanbul'da

Dijital platformlarda 2 milyar dinlenmeyle klasik müzik alanında rekolar kıran Ludovico Einaudi, 2019’a damgasını vuran yeni projesi Seven Days Walking ile 31 Ocak akşamı Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.



Sanatçının Alp Dağları’nda her gün yağan karın altında yaptığı yürüyüşlerden esinlenerek bestelediği, 7 farklı bölümden oluşan ve her bir bölümü aylık periyodlarda yayınlanmış olan son albümü Seven Days Walking sanatçının ustalık eseri niteliğinde. Aynı rotayı kar altında her gün yeniden yürüyen ve her seferinde keşfettiği yeni detayları müziğine yansıtan Ludovico Einaudi dinleyenlerini yedi bölümden oluşan bir müzik labirentinde gezintiye çıkartacak.