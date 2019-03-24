Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan, son dönemin dikkat çekici seslerinden Mabel Matiz önceki akşam ilk kez DasDas Sahne’de müzikseverlerle buluştu.
Geçtiğimiz haziran ayında son albümü Maya’yı yayımlayan Mabel Matiz, yeni albümündeki tüm şarkılarını seyircilerle hep beraber söyledi.
İlginin yoğun olduğu konserde başarılı müzisyen Gel, Aşk Yok Olmaktır, Sarışın, Öyle Kolaysa gibi klasikleşmiş şarkılarını da seslendirdi. Mabel Matiz, DasDas Sahne’yi dolduran 1000 kişiye unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.
Öte yandan Gökhan Türkmen, Ezhel, Büyük Ev Ablukada ve Kenan Doğulu nisan ayında sevenleri ile DasDas’ta buluşacak.