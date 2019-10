Pop müziğin kraliçesi Madonna, son turnesi için yüksek miktarda bilet satışı gerçekleştirdi.



61 yaşındaki ünlü şarkıcı, New York’taki Brooklyn Academy of Music’s Howard Gilman Opera House’ta gerçekleşen şovuyla 9,6 milyon dolar gelir elde etti.



Eylül ayında gerçekleşen 16 konserde 31 bin 401 bilet satıldı.



Eylül ayında 5,5 milyon dolarlık bilet satışını, ekim ayında 4,1 milyon dolarlık bilet satışı takip etti. Her bir konser için ortalama 1963 bilet satıldı ve ortalama 601 bin 985 dolar gelir elde edildi. Her biletin satış fiyatı ortalama 306 dolar olarak belirlendi.



Madonna, Billboard Boxscore verilerine göre en yüksek bilet geliri elde eden kadın sanatçı ve Bruce Springsteen’in ardından ikinci en yüksek bilet geliri elde eden solo sanatçı olarak tarihe geçti.