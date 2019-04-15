‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, yeni bir albümle müzik piyasasna geri döndü. Madonna’nın yeni albümünün adı, Madame X.
60 yaşındaki ABD’li şarkıcı, yeni albümünün ilk klibinden kısa bir bölümü Instagram hesabından paylaştı.
Madonna, “Albümüme Madame X adını vermeye karar verdim. Madame X, dünya çapında kinlik değiştiren, özgürlük mücadelesi veren, karanlık yerlere ışığı getiren bir gizli servisin adı” açıklamasını yaptı.
YENİ ALBÜM: MADAME X
EUROVISION'DA SAHNE ALACAK
Madonna, 18 Mayıs’ta İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak olan 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacak. İki şarkılık bir performans sergileyecek olan Madonna, klasikleşen şarkılarından birini ve yeni albümünden bir şarkıyı Eurovision sahnesinde seslendirecek.