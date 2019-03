İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, 24 Mart'taİstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.



Thank You Allah, Forgive Me, Ya Nabi Salam Alayka ve Maşaallah adlı eserleri Türkiye'de beğeniyle takip edilen Zain, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek.



Konserde, Zain'e 10 kişilik bir orkestra eşlik edecek. Yaklaşık 90 dakika sahne performansı sergileyecek olan Zain, 23 Mart'ta İstanbul'a gelerek Sultanahmet Camisi'ni de görmeyi planlıyor.