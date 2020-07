Mahershala Ali başrolde olacağı ve efsane boksör Jack Johnson'a odaklanacak altı bölümlük dizinin adı Unruly olarak belirlendi.



Dizide, ilk siyahi ağır siklet boks şampiyonu olan Johnson’ın yükselişini ve meydan okuması için ödediği bedeller anlatılacak.



Hikaye için, Ken Burns tarafından üretilen ve yönetilen PBS belgeseli “Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson” ve Geoffrey C. Ward'ın eşlik eden kitabı temel alınacak.



Jack Johnson