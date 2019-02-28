2016 yılında Ay Işığı ile Oscar kazandıktan sonra büyük bir çıkış yakalayan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen 91. Akademi Ödülleri’nde Green Book (Yeşil Rehber) ile ikinci Oscar’ına layık görülen Mahershala Ali’nin yeni filmi belli oldu. ABD'li oyuncu bilim kurgu filmi Sovereign'in başrolünü üstenecek.
Filmin senaryosuna Sessiz Bir Yer'in senaryosunu kaleme alan Scott Beck ve Bryan Woods ikilisi imza atıyor.
Filmin yönetmenliğini Black Sails, Utopia ve Electric Dreams gibi önemli dizilerde yönetmenlik yapmış olan Marc Munden üstlenirken, yapımcı kadrosunda 2016 yapımı bilim kurgu filmi Geliş'in Oscar adayı yapımcıları Shawn Levy, Dan Levine ve Dan Cohen yer alıyor.
Mahershala Ali'nin yeni projesi: Sovereign
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91. Oscar Ödülleri'nde Green Book filmiyle En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazanan Mahershala Ali yeni projesi Sovereign oldu.
2016 yılında Ay Işığı ile Oscar kazandıktan sonra büyük bir çıkış yakalayan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen 91. Akademi Ödülleri’nde Green Book (Yeşil Rehber) ile ikinci Oscar’ına layık görülen Mahershala Ali’nin yeni filmi belli oldu. ABD'li oyuncu bilim kurgu filmi Sovereign'in başrolünü üstenecek.