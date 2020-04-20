Mahkeme Ahmet Kaya filmi İki Gözüm Ahmet'in yapımcısını haklı buldu

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm Ahmet filmine ilişkin hukuki süreç sonlandı.



Independent Türkçe'nin haberine göre, Kaya'nın varisleri eşi Gülten Kaya ve kızlarının açtığı dava sonucu mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararını İstinaf Mahkemesi’ne götüren X Yapım'ın temyiz başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yapımcıyı haklı buldu.



İhtiyati tedbir kararının kaldırılmasıyla İki Gözüm Ahmet'in vizyona girmesinin önündeki hukuki engel kalkmış oldu.

Yaşananlara ilişkin görüşünü almak üzere ulaştığımız yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "Halkın huzurunda o kadar yıprandık ki… Maddi kaybımız çok ama biz maddiyatın değil, maneviyatın telafisindeyiz” ifadelerini kullandı.



Film yüzünden sosyal medya dahil pek çok platformda hakarete uğradıklarını öne süren yönetmen Gani Rüzgar Şavata, “Böyle cesur bir insanın (Ahmet Kaya) hayatının sinemaya aktarılmasını bekleyen insanlar da bizim gibi mağdur edildi” yorumunu yaptı.



Sinema sektöründe olup, kendilerine arka çıkmayanlara da sitem eden Gani Rüzgar Şavata, "Sansüre darbe vuranlara karşı çağrımızı, haykırışımızı sürdüreceğiz" dedi.

"GÜLTEN KAYA ÖZÜR DİLEMESİN, FİLME SAHİP ÇIKSIN"



Gülten Kaya'ya bir mesajı olup olmadığı sorulan Gani Rüzgar Şavata, "O (Ahmet Kaya) türküleriyle, ben filmlerimle başkaldırdık. Bence Gülten Kaya özür dilemesin, bir bayandır ama filme sahip çıksın. Ahmet Kaya'yı seven herkes bu filme sahip çıksın. Filmde Ahmet Kaya'nın 8 türküsü zaten var. Hatta filmde, Kaya'nın sürgününe sebep olan Kervan adlı Kürtçe türküyü de kullandık, yasal hakları bizde. Ama yasal hakkı Gülten Kaya'da olan Yorgun Demokrat, Adı Bahtiyar gibi eserleri kullanabilmemize izin verilsin. Böylece bizlerin de Ahmet Kaya sevdalılarının da gönlü alınsın. Gülten Kaya da Ahmet Kaya'yı sevenler de bu filme (İki Gözüm Ahmet) sahip çıksın. Para için yapmadık bu filmi. Elde edilecek parayı belki bir vakıf ya da okul için kullanacaktık ama araya başka yapımcılar girdi" dedi.



SONBAHARDA VİZYONA GİRECEK



Şubat ayında vizyona girememelerinin ardından corona virüs salgını nedeniyle tüm vizyon tarihlerinin ertelendiğini hatırlatan Şavata, sonbaharı beklediklerini söyledi.