Azra Kohen, çok satan kitapları arasında yer alan, dizi filmi de çekilen “Fi” kitabının ismi nedeniyle, Eskişehirli bir yazılım firmasıyla mahkemede karşı karşıya geldi.



Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Bilgisayar Mühendisi Ferdi Özkan 4 yıl önce Fi Yazılım Bilişim adıyla bir şirket kurdu. Özkan, 4 yıl önce kurduğu şirketin ismindeki “Fi” kelimesini tescilli marka olarak kaydettirmek için Mart 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Kurum inceleme sonrası "Fi" isminin marka bülteninde yer almasına onay verdi. Marka bülteninin yayına verilmesi sonrası Fi'nin dizisini çeken Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım AŞ'den ve Fi'nin yazarı Azra Kohen'den iki ayrı itiraz geldi. İtirazı değerlendiren, Markalar Dairesi Başkanlığı ,17 Mayıs 2018'de verdiği kararla her iki itirazı da haksız bularak reddetti.

İTİRAZI KABUL ETTİ



Dairenin ret kararı sonrası, Ay Yapım AŞ ve Kohen'in vekilleri bu kez, Kurum'a bağlı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na (YİDK) başvurdu. YİDK, 20 Mayıs'ta açıkladığı kararla Ay Yapım'ın itirazını geri çevirirken Kohen'in itirazını kabul etti. Kurul'un bu kararı sonrası Fi Yazılım adına yapılan başvuru da iptal edildi. Kurul kararının şirkete tebliği sonrası dava yoluna gidildi. Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde geçen hafta açılan davada, “YİDK kararı, AY Yapım yönünde doğru, ancak Kohen yönünden hukuka ve hakkaniyete aykırı” denildi. YİDK kararının kısmen iptalini isteyen Avukat Barış Yıldırım dava dilekçesinde "Müvekkil firma, marka tescilini yalnızca yazılım ve mühendislik hizmetlerinde tescil ettirmek istiyor. Müvekkilin müşteri kitlesi farklı. Marka tescil sınıfı farklılığı mevut. Ticari uğraş farklılığı da ortada. Haksız rekabet yaratan ya da yaratabilecek bir durum da söz konusu bile değil” dedi.

“İZİN ÇIKARSA BAŞKA İŞLER DE YAPILIR”



Azra Kohen'in avukatı Berkem Ertem ise, 'Fi'nin tanınmış bir marka olduğunu ve bunu sağlayanın da Azra Kohen olduğuna işaret ederek, "Sözünü ettiğiniz dava dilekçesi henüz bize tebliğ edilmedi. Dava açıldıysa, yapılacak yargılama sonrası mahkeme bir karar verecektir. Ancak, şunun bilinmesi gerekir ki, tanınmış bir marka var ve bundan yararlanma durumu söz konusu. Türk Patent ve Marka Kurumu, yaptığımız itirazlar yerinde olduğu için talebimizi kabul etti. Fi markası artık sadece Türkiye de değil tüm dünyada bilinir halde. Fi Yazılım'ın yapmak istediği tescil ile, bizim faaliyet alanımız arasında bir illiyet bağı var. Fi herkesin kullanımına açılırsa markanın sulanma durumu söz konusu olur. Başka birisi de Fi ismi ile bir jilet de çıkarılabilir. İnsanlar da, Fi herkesin kullanımına açık şeklinde bir algıya kapılır ki bu doğru değil" açıklamasını yaptı.

ÇOK KONUŞULAN DİZİ: Fİ

Azra Sarızeybek Kohen’in uzun süre bestseller listesinden inmeyen 'Fi Çi Pi' üçlemesinden yola çıkarak Nükhet Bıçakçı’nın senaryosunu yazdığı 'Fi'; online televizyon puhutv’nin ücretsiz ilk orjinal dizisi olarak öne çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı.

AKİLAH AZRA KOHEN KİMDİR?



Türk yazar ve psikolog, Akilah Azra Sarızeybek Kohen 1979 yılında İzmir'de doğdu. Kohen, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olduktan sonra eğitim hayatına Kanada Ottawa Üniversitesi'nde, Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümü ile devam etti.



Liverpool Üniveristesi'nde Davranış Bilimleri dalında uzmanlık yapan Akilah Azra Sarızeybek Kohen iyi derecede İtalyanca ve İngilizce biliyor.



Asıl adı Azra Sarızeybek olan yazar, Akilah ismini mahlası olarak kullanıyor. 2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten sonra 'Kohen' soyadını alan yazar; 2009 yılında bir erkek çocuğu sahibi oldu.