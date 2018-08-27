Uzak İhtimal ve Yozgat Blues filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj sinema filmi Anons, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin bir diğer uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti’ye seçilen 18 film arasında yer alıyor. 29 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinde aynı zamanda dünya prömiyerini yapacak olan film, 1 Eylül Cumartesi günü saat 14.15’te Sala Darsena’da ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

Anons'un festival kapsamındaki ikinci gösterimi ise 2 Eylül Pazar günü saat 13.00’te Pala Biennale’de yapılacak.



Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı Anons'un başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaşıyor.



FİLMİN KONUSU

1963 yılı, Mayıs ayının son günleri… Teğmen Şinasi, Binbaşı Kemal, Binbaşı Rıfat ve Albay Reha aynı gece Ankara’da başlayacak olan askeri darbenin İstanbul ayağında, darbe bildirisini İstanbul Radyosu’ndan anons etmeyi planlamaktadır. Yeterince güçlü ve etkili yapılan bir anons sonucunda darbenin başarılı olacağından ve halk desteğini arkalarına alacaklarından emindirler. Fakat hiçbir şey bekledikleri gibi gitmeyecektir. Her şeyin planlama ve askeri güçle çözülebileceğine inanan bu dört asker, kendilerini başkalarının adına karar verebilecek konumda hissetmişlerdir. Fakat onları yenilgiye uğratan şey sivil hayatın görünmez gücüdür.

YAKINDA VİZYONDA



Filmotto’nun yapımını üstlendiği Anons filmi, BKM (Türkiye) ve Chouchkov Brothers (Bulgaristan) ortak yapımı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve Bulgar Film Merkezi’nin destekleriyle hayata geçirildi. Yapımcılığını Halil Kardaş ve Tarık Tufan’ın yaptığı filmin ortak yapımcılığını ise Borislav Chouchkov, Viktor Chouchkov ve Georgi Abrashev üstleniyor.



Gelecek aylarda Türkiye’de vizyona girecek olan Anons, öte yandan festival yolculuğuna da devam edecek.