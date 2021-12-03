10. Malatya Uluslararası Film Festivali için geri sayım

10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sinemadaki şiddet unsurlarına da dikkati çekerek, senaryolarda yer alan şiddet sahnelerinin fiili olarak gündelik haberlere yansımasına üzüldüğünü dile getirdi.

Gürkan, 14 Aralık'ta sona erecek festivalin bu yılki temasının, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine giren "Aslantepe" olarak belirlendiğini açıkladı.



Toplantının onur konuğu oyuncu Oktay Kaynarca da film festivallerinin şehirlerinin değerini yükselttiğini ifade ederek, "Festivallerin yapıldığı şehirlere katkısı yadsınamaz bir gerçek. Malatya Film Festivali de başladığı günden itibaren ses getiren bir festival. Umarım bundan sonra daha büyüyerek, daha da renklenerek devam eder ve biz de elimizden gelen vermeye devam ederiz" diye konuştu.



Oyuncu Bennu Yıldırımlar ise bu yıl yarışmada jüri üyesi olarak bulunmaktan çok memnun olduğunu belirterek, "Sanatsız kalmayalım, festivalsiz kalmayalım, iyi insanlar hep beraber olsun ve güzel şeyler üretsin" dedi.



Festivalde bu yıl "Yaşam Boyu Onur Ödülü" oyuncular Selma Güneri ve Turgay Tanülkü, "Sinema Emek Ödülü" Işık Şefi Metin Devrim ve sanat yönetmeni Sırma Bradley, "Türk Sinemasına Katkı Ödülü" ise yapımcı Şükrü Avşar verildi.



10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin direktörlüğünü Haydar Işık üstlenirken, Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığını Murat Saraçoğlu, Belgesel Film Jüri Başkanlığını Coşkun Aral, Kısa Film Jüri Başkanlığını ise Hayri Çölaşan yapacak.



Festivale bu yıl 27 uzun metrajlı, 29 belgesel, 88 kısa film başvuru yaptı.



Ayrıca, Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yabancı ve yerli film seçkileri, iklim filmlerinin gösterimleri yanı sıra sinema atölyeleri, cezaevi ve huzurevi gösterimleri gibi etkinliklerle de 5 gün boyunca Malatya halkıyla buluşacak.



Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, oyuncular Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Mert Turak, yönetmen Murat Saraçoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Günder ve sinemaseverler katıldı.



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması



En İyi Film 125.000 ₺

En İyi Yönetmen 25.000 ₺

En İyi Senaryo 15.000 ₺

En İyi Görüntü Yönetmeni 15.000 ₺

En İyi Kadın Oyuncu 15.000 ₺

En İyi Erkek Oyuncu 15.000 ₺

Fahri Kayahan En İyi Müzik 10.000 ₺

Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film)

Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü

Siyad En İyi Film Ödülü

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü



Ulusal Belgesel Film Yarışması



En İyi Belgesel Film Ödülü 30.000 ₺



Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması



En iyi Kısa Film Ödülü 15.000 ₺

En iyi 2. Kısa Film Ödülü 10.000 ₺

En İyi 3. Kısa Film Ödülü 7.5000 ₺

