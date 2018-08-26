Angelina Jolie’nin başrolde yer aldığı, 2014 yapımı fantastik macera filmi Malefiz’in (Maleficent) merakla beklenen devam halkası Malefiz 2’nin (Maleficent 2) çekimleri tamamlandı.
Filmin genç başrol oyuncusu Elle Fanning müjdeli haberi sosyal medyadan şöyle verdi: “Aurora’yı şimdilik uykuya yatırıyoruz ama 2020’de uyanacak.”
29 Mayıs 2020'de vizyona girmesi beklene filmin kadrosunda Harris Dickinson, Ed Skrein, Michelle Pfeiffer, Robert Lindsay, Chiwetel Ejiofor, Jenn Murray, Lesley Manville, Judith Shekoni ve Fernanda Diniz yer alıyor.
Filmin yönetmenliğini Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı’nın yönetmeni Joachim R∅nning üstlenirken, senaryosu ilk filmin senaristi Linda Woolverton’un elinden çıkma.
MALEFİZ FİLMİNİN FRAGMANI