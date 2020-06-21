Mamma Mia 3 geliyor

Meryl Streep ile Amanda Seyfried’in başrollerde yer aldığı müzikal film Mamma Mia'nın üçüncüsü geliyor. Haberi, yapımcı Judy Craymer, Daily Mail’e verdiği röportajda açıkladı. Filmin planlanma aşamasında olduğunu söyleyen Craymer, corona virüs salgını nedeniyle hazırlığın aksadığını belirterek Mamma Mia 3’ün bir gün mutlaka çekileceğini söyledi.



Craymer, yeni filmin ABBA üyeleri Benny Andersson ve Bjorn Ulvaeus’un yazdığı dört yeni şarkıyı da içereceğini duyurdu.

MAMMA MIA'NIN KONUSU



Merly Streep'in en eğlenceli filmlerinden biri olan Mamma Mia’da, Sophie, babasız büyümüş ve bunun hasretini çeken, güzel bir kızdır. Babasının kimliğini keşfetmeyi ümit eden Sophie Sheridan'ın öyküsü, ünlü pop grubu ABBA'nın hit şarkıları eşliğinde anlatılır. Sophie Sheridan evlenecek yaşa gelmiştir. Nikahtan bir gün öncesinde annesi Donna'nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında yaşadığı geçmişinden üç erkek birden getirir. Donna karda yürüyen ve izini belli etmeyen bir çapkın kadındır aslında ve kızının gerçek babasının kim olduğunu bilmemektedir.

İsveçli müzik grubu ABBA'nın şarkılarını temel alan aynı adlı Broadway müzikalinin sinema uyarlaması olan Mamma Mia, ismini de, grubun 1975 yılında müzik listelerinin zirvesine çıkan aynı adlı şarkısından aldı.

MAMMA MIA! YENİDEN BAŞLIYORUZ'UN FRAGMANI