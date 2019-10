Akkök Holding ana sponsorluğunda 2015 yılından bu yana gerçekleşen Mamut Art Project, bu yıl sekizinci kez güncel sanatta umut vaat eden sanatçılara işlerini sergileyeceği benzersiz bir keşif alanı sunuyor.



30 Kasım’a dek başvuruları kabul eden Mamut Art Project’in jüri üyeleri arasında ise; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM - Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.



Sanat kariyerlerinin henüz başında olan yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve onları sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project, bu yıl 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında sekizinci kez koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverleri bir araya getirecek.



Mamut’a başvurular 30 Kasım 2019’a kadar www.mamutartproject.com adresinden yapılabilecek.



Genç sanatçılara, Mamut ekibiyle buluşarak portfolyolarını tartışma ve fikir alma fırsatı sağlayan Mamut Portfolyo Günleri bu yıl da düzenlenecek. Geçen yıl ilk kez yapılan ve bu yıl da devam eden İstanbul dışındaki şehirlerde düzenlenecek portfolyo günleri ile ilgili detaylar ise çok yakında açıklanacak.



Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi iradeleriyle yürütebilecekleri, disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sağlıyor.

MAMUT ART PROJECT / 2020 JÜRİSİ

Selçuk Artut



Sanatsal araştırmaları ve üretimleri insan-teknoloji ilişkisinin teorik ve pratik boyutlarına odaklanır. Artut’un çalışmaları Dystopie Sound Art Festival (Berlin, 2018), Moving Image NY (New York, 2015), Art13 London (Londra, 2013), ICA London (Londra, 2012), Art Hong Kong (Hong Kong, 2011),10. İstanbul Bienali (İstanbul, 2007)’nde sergilenmiş ve Artsy, Creative Applications, CoDesign, Visual Complexity, CNN GO gibi mecralarda yer almıştır. Şu anda Ses ve Etkileşim dersleri verdiği Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programını koordinatör olarak yürütmektedir. 1998 yılından beri üyesi olduğu post-rock avangard müzik grubu Replikas ile birçok albüm çıkarmıştır. 2016 yılında, Alp Tuğan ile beraber RAW isimli canlı kodlama yöntemi ile işler üreten, ses ve görüntü performansı grubunu kurmuştur.



Çelenk Bafra



Türkiye’nin güncel sanatı üretimini küresel platformlarda destekleyen SAHA Derneği’nin ve SAHA tarafından yeni kurulan SAHA Studio adlı sanatçı ve küratörlere yönelik misafirlik programının direktörlüğünü üstleniyor. Bağımsız olarak sergi küratörlüğünün yanı sıra sanat yayınlarına yazıyor ve Açık Radyo’da pazartesileri “Hariçten Sanat” adlı bir program hazırlayıp sunuyor. 7 yıl İstanbul Modern’de küratör ve sergiler/programlar direktörü olarak çalışan Bafra, 9 yıl geçirdiği İKSV bünyesinde İstanbul Bienali direktörü, Fransa’da Türkiye Mevsimi artistik koordinatörü, Cité des Arts Türkiye Atölyesi kurucu direktörü ve Venedik Bienali Türkiye Pavyonu danışmanı gibi görevler aldı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İtalya ve Fransa’daki sanat kurumlarında sergi ve programlar tasarlayıp düzenledi. CIMAM ve AICA Türkiye üyesi Bafra, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Marsilya'daki Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi (MuCEM)'in kuruluşundan itibaren beş yıl yönetim kurulunda görevlendirildi. Küratörlüğünü yaptığı projeler arasında Mektep Meydan Galatasaray (2018), Yeryüzünde Bir Sürgün (2018-2019), LİMAN (2017), Yok Olmadan (2015-2016), Komşular (2014), Çok Sesli (2014), Modernlik? (2013), Headless Women (2012), La La La Human Steps & Istanbul Modern Rotterdam (2012), Tekinsiz Karşılaşmalar (2011), Ahmet Cevdet Bey Presents: Tunnel of Fear (2011), Fantasie et Ile (2010), Emploi Saisonnier (2009-2010), 60 Ans 60 Vidéos (2009), Arranger-Déranger (2004) gibi araştırma ve prodüksiyon odaklı grup sergilerinin yanı sıra İstanbul Modern’de başlatıp yürüttüğü YAP: Young Architects Program, Artists’ Film International ve Müzeler Konuşuyor gibi uluslararası programlar bulunmaktadır.



Aslı Çavuşoğlu



Araştırma odaklı sanatsal pratiğinde kültürel ve tarihsel olguların dönüştürülme, temsil edilme ve yorumlanma biçimlerini inceler. Farklı mecralar kullanarak çalışan Çavuşoğlu, projelerinde sıkça bir tercüman, yazar ya da danışman rolü üstlenerek, ortak tarihlerimizin güvencesiz ve öznel doğasının altını çizer. Çavuşoğlu’nun solo sergileri arasında; The Place of Stone, New Museum, New York (2018); Red / Red, MATHAF Arab Museum of Modern Art, Katar (2016); In Diverse Estimations Little Moscow, RISD Museum, Providence (2014); The Stones Talk, ARTER, İstanbul (2013); Murder in Three Acts, Delfina Foundation, Londra (2013); katıldığı grup sergileri ve bienaller arasında ise Moderna Museet (Stockholm, 2017), Castello di Rivoli (Torino, 2019 & 2017), Manifesta 11 (Zürih, 2016), 14. İstanbul Bienali (İstanbul, 2015), New Museum Triennial (New York, 2015), Witte de With Center for Contemporary Art (Rotterdam, 2014), MAK Museum in Vienna (Viyana, 2013) ve Performa 11 (New York, 2011) bulunuyor. Sanatçının eserleri Arter (İstanbul), British Museum (Londra), Castello di Rivoli (Torino), MATHAF (Katar), MoMA (New York) ve Kadist (Paris / San Francisco) gibi uluslararası koleksiyonlarda yer alıyor.



Aslı Sümer



2005 yılında güncel sanat alanında üreten genç sanatçılar için bir platform olarak artSümer galeriyi kurmuştur. Pek çok sanatçıya ilk kez temsiliyet kazandıran ve kariyerlerinin olgunlaşma sürecine tanıklık eden artSümer, halen Türk ve uluslararası sanatçılarla çalışmakta ve sanatçıların yapıtlarını yurtiçi ve yurtdışındaki önemli özel ve kurumsal koleksiyonlara kazandırmaktadır.



Erol Tabanca



Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tabanca, mimar ve müteahhit olarak 35 yılı aşkın birikimiyle üst düzey yönetim faaliyetlerinin yanı sıra kavramsal tasarım içerikli projelerde şirketin baş mimarı olarak görev yapmaktadır. Bir sanat tutkunu ve koleksiyoncu olan Erol Tabanca, Eylül 2019’da Eskişehir’de açılan OMM – Odunpazarı Modern Müze’nin kurucusudur.