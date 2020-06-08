Mandıra Filozofu'nun yönetmeni Müfit Can Saçıntı'dan YouTube'un ilk Türk yapımı filmi

Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, Maskeler de Düşer adlı filmi çekti. YouTube üzerinden yayınlanacak uzun metrajlı film YouTube'a özel ilk Türk yapımı film olacak.

Mandıra Filozofu filmi ile yediden yetmişe herkesin tanıdığı Müfit Can Saçıntı'nın başrolde yer aldığı filmin diğer oyuncuları ise Fulden Akyürek, Sami Aksu ve Ömer Duran.



Yaşamak Güzel Şey ve Babamın Ceketi filmlerinin de yönetmenliğini üstlenen Müfit Can Saçıntı'nın kendi YouTube kanalında yayınlanacak olan Maskeler de Düşer filminin YouTube kanal yönetimini ise Wediacorp üstlendi.

Filmin ilk gösterimi YouTube üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.



Filmin konusu ise şöyle:



''Yusuf çocuğunun ameliyatı için usulsüz bir şekilde para kazanır. Ancak para Yusuf’u bozar. Hemen bir sevgili bulur. Karısını boşayıp yurtdışına kaçmayı planlar. Ancak corona salgını planları altüst eder. Kapana kısılan Yusuf çevresine para dağıtır. Ancak para herkesi bozmaktadır. Sonunda Yusuf sevginin önemini anlar ve karısına geri döner.''