maNga, Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi

maNga, beşinci stüdyo albümü Antroposen 001'in tanıtım konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi.

Biletlerin tükendiği konserde MTV ödüllü grup, etkinliğin ilk yarısında yeni albümlerinden parçaları ilk kez seslendirdi.



Grup, bu konserle ilk defa NFT konser bileti satışı da yaptı. Bugüne özel olarak sınırlı sayıda satılan 24 adet Golden Circle biletlere sahip olan hayranlar, konser öncesi Manga'nın soundcheck'ini izleyip grup üyeleriyle tanışma fırsatı buldu.



"Alacaklı Topraklar", "Habil ve Kabil", "Batan Dünyanın Malları" ve "Şimdi Göğe Dolduk" gibi yeni albüm şarkılarıyla büyük beğeni toplayan topluluk, sözleri grubun solisti Ferman Akgül'ün büyük dedesi Aziz Üstün'e ait olan "El Aman" şarkısını da dinleyicilerle buluşturdu.



Konser repertuvarının devamında topluluk, "Işıkları Söndürseler Bile", "Hint Kumaşı", "Bitti Rüya", "Cevapsız Sorular" ve "Dursun Zaman" gibi hit olan şarkılarına da yer verdi.



maNgamusic çatısı altında yayınlanan ilk bağımsız albüm özelliği taşıyan "Antroposen 001" ile grup, albümlerinin tanıtımı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında konser verecek.