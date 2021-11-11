maNga'dan yeni albüm: Antroposen

maNga grubu, Brand Week İstanbul 2021 etkinliğinde konuştu.



Grubun solisti Ferman Akgül, 14 Aralık tarihinde yayınlayacakları yeni albümleri Antroposen’in müjdesini vererek, Brand Week İstanbul’un İnsan Olmak temasıyla gerçekleştirdiği bu haftada yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



Antroposen adında yayınlayacakları yeni albümlerinde nelerden ilham aldıklarına değinen Akgül, "Bu çağın ve bu çağrının bir bestesi olmalı diyerek çıktık bu yola. Hem müzikal hem de görsel olarak dünyaya yaptığımız kalıcı etkiyi anlatmak ve kadim kültürümüzdeki doğa sevgisini insanlığa tekrar hatırlatmak istiyoruz" dedi.



Sunumun ardından Sevgi Karay’ın atık metaller ile çevre sorunlarına dikkat çekmek için tasarladığı heykelden çıkan sesler eşliğinde oldukça sıradışı bir performans gösterisi yapan maNga, heykeli enstrüman olarak kullandı.

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