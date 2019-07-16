Heavy metal bayrağını neredeyse 40 yıldır en tepelerde taşıyan efsane grup Manowar, 20 Temmuz gecesi KüçükÇiftlik Park’ı dolduracak binlerce insana %100 Metal bir gece yaşatmak üzere, bugüne kadarki en büyük sahne prodüksiyonuyla karşımızda olacak. Vera Müzik ve Hammer Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek bu müthiş açık hava konseri, adını metal tarihinin zirvesine yazdıran Manowar’un ülkemizde vereceği son konser olacak.

DEMAIO'DAN MESAJ VAR



Konserle ilgili olarak grubun beyni Joey DeMaio’dan Türkiye’deki Manowar hayranlarına mesaj var: Manowar’un Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler; Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki en güçlü metal hayranları olan Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz!”

1980’de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş bir dolu şarkısıyla metal denince ilk akla gelen gruplardan biri olan Manowar; Eric Adams’ın benzersiz çığlıkları, Joey DeMaio’nun yürek hoplatan basları ve kimseye benzemeyen sahne performanslarıyla adını metal tarihine hiç silinmeyecek şekilde yazdırmış bir grup.



Daha önce ülkemizde konserler veren ve her seferinde unutulmaz anılar bırakan Manowar’un bu konserini özel kılan en önemli konuysa, grubun sadece en büyük hit’lerinden oluşacak bir setlist’le sahne alacak olması.