Manuş Baba, ikinci stüdyo albümü İki Gözümün Çiçeği adlı yeni albümünü çıkardı.



İlk albümü Dönersen Islık Çal'da da olduğu gibi bu albüm de birçok sanatçıya tanıklık eden Erekli –Tunç Stüdyoları'nda kaydedildi. 3’ü türkü olmak üzere 10 eserden oluşan İki Gözümün Çiçeği albümünde eserlerin tamamının söz ve müziği Manuş Baba’ya ait.

Manuş Baba’ya; klavye kayıtlarında Tansu Çuhacı, elektrik ve akustik gitar kayıtlarında Onur Taşkan, bas gitar kayıtlarında Erdinç Ayar, davul kayıtlarında Ata Erdem Şimşek, bağlama kayıtlarında Ayhan Aydın ve trompet kayıtlarında Enes Nalkıran gibi müzisyenler eşlik etti. Albümün mix çalışmaları Mert Kasap, mastering çalışmaları ise New York’ta Andy Vandette ile tamamlandı.



Geleneksel ve çağdaş ögeleri mayalayarak dinleyenlerin beğenisine sunulan İki Gözümün Çiçeği, sanatçının kendi yapım firması olan Manus Baba Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanarak ilk günden itibaren listelerde yerini aldı.

MANUŞ BABA'DAN DİNLEYİCİLERİNE MEKTUP

Manuş Baba, yeni albümü adına yazdığı mektupla sevenlerine şu sözlerle seslendi:



‘’Mektubuma başlamadan önce en derin hasretimle çocukluğumuzun o güzelim kahramanlarına; Ayşen Gruda’ya, Kemal Sunal’a ve bize bıraktıkları anılarına özlem ve saygıyla bin selam ederim. Hayli bir vakit öncesinden kalbimde yazılıydı belki albümün adı.. Lakin stüdyo günlerimiz sırasında bir televizyon haberiyle öğrendik Ayşen Gruda’yı kaybettiğimizi. Çocukluğumuza ve bütün bu güzelliklere dair ne varsa kaybediyoruz birer birer. Geriye çok şey kaldı elbette. Yaşadığımız bu güzelim ülkemde maalesef ki unutmaya yüz tuttuğumuz ne varsa sevginin gücüyle birlikte, dostluğun, insan olabilmenin, bir arada yaşayabilmenin en yalın halini bıraktılar bizlere. Bu albümü Ayşen Gruda’nın anısına sizlerle paylaşıyorum. Hatırası olsun. Zamana yenilmeden geçmişin hala içimizde saklı güzelliklerini anlayabilme, yaşayabilme ve birbirimize sarılabilme dileklerimle…



Müzik yolculuğumun ikinci albümü olan İki Gözümün Çiçeği artık sizin. Tüm söz ve müzikleriyle birlikte yapımcılığını da üstlenerek bir bütün olarak hazırlandığım albümüm size biraz neşe, biraz keder armağan ederken en başta bunu ortak paylaşmanın güzelliğini dilerim getirsin bizlere.. Zaman ne kadar izin verir bilemem lakin anlatmak istediğim daha çok şey varken bu zorlu yolda inandığım tek şey sizler ve içimdeki yaşama sevincidir dostlarım. Ve bu yaşama sevincimi sizlerle paylaşırken tüm kalbimle söylemek istediğim tek bir şey var. Tek başına bir yaşama sevinci değil, bir arada yaşayacağımız o güzelim günlerin sevincini paylaşabilmeyi dilerim. Ve bu şarkılar, türküler sizlere iyi gelirse ne mutlu bana…’'



İSTANBULLU GELİN'DE MANUŞ BABA RÜZGARI