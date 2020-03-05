Marc Anthony sergiyi satın aldı

05.03.2020 - 10:38
Latin Amerika başta olmak üzere tüm dünyada salsa müzikleriyle tanınan Porto Rikolu şarkıcı ve söz yazarı Marc Anthony, Fransız sanatçı Florian Eymann'ın Avant Gallery'deki tüm eserlerini satın aldı.
12 ESERİ KOLEKSİYONUNA EKLEDİ
Özellikle 18. yüzyıldan kalma krallara, kraliçelere ve politikacılara benzeyen nesnelerin değiştirilmiş yüzlerine sahip parçaları aldığı bilinen 51 yaşındaki sanatçı, 12 eseri 150 bin dolar'a (yaklaşık 913 bin TL) koleksiyonuna ekledi.
İKONİK ESERLERİ REMİKSLİYOR
Eymann’in sergisi, Leonardo Da Vinci ve Caravaggio kadar Francis Bacon ve Gustav Klimt gibi modern dönem ustalarının çalışmalarının karışımı ve değiştirilmiş hali olarak biliniyor.
İkonik eserleri remiksleyip, karıştırıp bozarak üretim yapan sanatçının ‘Interpretation isimli sergisi, ziyaretçilerini ağırladıktan sonra, Marc Anthony'nin evine taşınacak.