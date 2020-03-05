Marc Anthony sergiyi satın aldı

Latin Amerika başta olmak üzere tüm dünyada salsa müzikleriyle tanınan Porto Rikolu şarkıcı ve söz yazarı Marc Anthony, Fransız sanatçı Florian Eymann'ın Avant Gallery'deki tüm eserlerini satın aldı.

12 ESERİ KOLEKSİYONUNA EKLEDİ

Özellikle 18. yüzyıldan kalma krallara, kraliçelere ve politikacılara benzeyen nesnelerin değiştirilmiş yüzlerine sahip parçaları aldığı bilinen 51 yaşındaki sanatçı, 12 eseri 150 bin dolar'a (yaklaşık 913 bin TL) koleksiyonuna ekledi.

Florian Eymann'ın satılan eserlerinden biri

İKONİK ESERLERİ REMİKSLİYOR



Eymann’in sergisi, Leonardo Da Vinci ve Caravaggio kadar Francis Bacon ve Gustav Klimt gibi modern dönem ustalarının çalışmalarının karışımı ve değiştirilmiş hali olarak biliniyor.



Anthony'nin boşandığı eşi Jennifer Lopez'den Maximilian David ve Emme Maribel Muniz’in adında ikizleri var

İkonik eserleri remiksleyip, karıştırıp bozarak üretim yapan sanatçının ‘Interpretation isimli sergisi, ziyaretçilerini ağırladıktan sonra, Marc Anthony'nin evine taşınacak.

