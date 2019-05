Margot Robbie'den Once Upon A Time In Hollywood'daki rolüne gelen eleştirilere yanıt

Cannes Film Festivali'nde büyük bir heyecanla beklenen ve geçtiğimiz günlerde ilk kez izleyicilerinin karşısına çıkan Once Upon A Time In Hollywood ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eleştirmenlerin söylediğine göre filmdeki nadir kadın oyunculardan biri olan ve başrol olarak gösterilen Margot Robbie'nin pek fazla repliği yoktu. Bu durumda mikrofonlar Margot Robbie ve Quentin Tarantino'ya çevrildi.



Beyazperde'nin haberine göre, 72. Cannes Film Festivali'nde yarışan ve izleyicilerin karşısına çıkan Once Upon A Time In Hollywood olaylı bir şekilde festival yolculuğuna devam ediyor. Söylenilenlere göre Tarantino, Margot Robbie'nin canlandırdığı Sharon Tate karakterine çok az replik vermişti.

"HİPOTEZİNİZİ REDDEDİYORUM"



Robbie'nin rolü az olmasına rağmen onu da başroldeymiş gibi gösteriyordu. Bu durumda New York Times Magazine'den bir muhabir durumun neden böyle olduğuyla ilgili Tarantino'ya soru yöneltti. Tarantino "Hipotezinizi reddediyorum" sözlerini sarf ederken, mikrofon Margot Robbie'ye geçti.

Robbie "Ekranda görüldüğüm zamanların Sharon'ı onurlandırmak için olduğunu düşünüyorum. Bence trajedi, saflığı kaybetmekle ilgiliydi. Konuşmadan da onun harika yönleri gösterilebilir. İlginç bir şey olarak onu diyaloglar olmadan da keşfetmek için bolca zamanım olduğunu hissettim. Nadiren bir karakterimle bu kadar çok zaman geçirme imkanı bulurum" sözlerini sarf ederek açıklama yaptı. Ancak Tarantino, açıklama yapma gereği duymadı.

KADIN DÜŞMANLIĞI SUÇLAMASI

Bilindiği üzere Tarantino daha önce de kadın düşmanlığıyla suçlanmıştı. The Hateful Eight filminde Jennifer Leig'in canlandırdığı Daisy Domergue karakteri sürekli olarak erkekler tarafından alt ediliyordu. Django Unchained'de ise Kerry Washington için aynı durum geçerliydi.



Ülkemizde "Bir Zamanlar Hollywood'da" adıyla izleyicileriyle buluşacak olan Once Upon A Time In Hollywood, başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'yi bulunduruyor. Tarantino'nun dokuzuncu eseri olan film, televizyonda bir western dizisi yıldızı ile dublörünün sinemaya geçiş yapma macerasını konu ediniyor. Ancak oyuncu Rick Dalton'ın komşusunun Sharon Tate olması, filmi bir süre sonra konuyu Charles Manson tarikatı ve vahşeti üzerine yoğunlaştırıyor. Once Upon A Time In Hollywood'un ülkemizdeki izleyicileriyle 23 Ağustos tarihinde buluşması bekleniyor.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD FRAGMANI