Mariah Carey'nin Noel şarkısı 25 yıl sonra ilk kez bir numara

‘Noel’in kraliçesi’ olarak anılan Mariah Carey’nin 25 yıllık meşhur Noel şarkısı ‘All I Want For Christmas Is You’ Billboard Hot 100 müzik listesinde bir numaraya yükseldi.



Carey’nin 1994 yılında çıkardığı ve daha önce aynı listede ancak 3’üncü sıraya kadar yükselebilen şarkı, 25 yıl sonra aynı listede zirveye yerleşti.

Ünlü şarkıcı, söz konusu şarkıyı Merry Christmas adlı albümüne kaydettiğinde henüz 24 yaşındaydı. Şarkıcı, yıllar içinde gerçekleştirdiği satışlarla bu şarkıdan 60 milyon dolar gelir elde etti.



ŞARKI 3 REKORLA GUINNESS'E GİRDİ

Bu şarkı, geçen ay da üç farklı rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Carey müzik listelerinde en yükseğe çıkan Noel şarkısı olan solo şarkıcı ve aynı zamanda Spotify'da 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı ile rekor sahibi oldu. Şarkı, Aralık 2018'de Spotify’de 10,8 milyondan fazla dinlendi. Şarkı aynı zamanda İngiltere'de top 10 listelerinde en fazla kalan şarkı olarak rekor kırdı.