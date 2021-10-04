Marie Antoinette ile Fersen arasındaki sansürlenmiş sözlerin sırrı çözüldü

Marie Antoinette ile sevgilisi İsveçli Kont Axel von Fersen arasında yazılan mektuplarda sansürlenerek okunamaz hale getirilen kelimelerin sırrı çözüldü. euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Fransız bilim insanları, tarihi belgelerde kullanılan farklı mürekkeplerin kimyasal bileşimini ayırarak orijinal yazıyı ortaya çıkarmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Antoinette ile Fersen'e ait ulusal arşivlerde bulunan mektupları söz konusu yöntemle analiz eden uzmanlar, sansürlenen bazı paragraflarının deşifre edildiğini açıkladı.



Araştırmacılar mektupları sansürleyen kişinin de Fersen olduğunu belirledi. Bazı harfleri yazmak ve redaksiyonunu yapmak için aynı mürekkepleri kullananın Fersen olduğu aktarıldı.



Mektupların yazıldığı Haziran 1791 ile Ağustos 1792 arasındaki tarihlerde Kral XVI. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette'in ülkeden kaçma girişimi başarısızlığa uğramış ve Paris'teki Tuileries Sarayı'nda ev hapsine alınmışlardı.



Analist Anne Michelin de ikili arasındaki ilişkinin artık bir aşk ilişkisi olduğunun daha da belirginleştiğini belirterek, "Bu dönemde insanlar çok süslü bir dil kullanıyorlardı; ama burada gerçekten güçlü ve samimi bir dil var. Bu metinle biliyoruz aralarında bir aşk ilişkisi varmış" dedi.



Mektupta deşifre edilen bir kısımda "Sensiz Olmaz", "Sevdiğim sensin" yazdığı aktarılırken tarihçi Ronald Schechter, söz konusu tekniğin tarihçilere diplomatik ve hassas siyasi yazışmalardaki redaksiyon veya sansürlemeyi deşifre etmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

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