Art Daily’de yer alan habere göre; Julien Müzayede Evi’nin “Marilyn Monreo’nun Yaşamından ve Kariyerinden Eşyalar” başlığıyla düzenleyeceği müzayedede, sanatçının kıyafetlerini satışa sunulacak.



Açık artırma, 1-2 Kasım tarihleri arasında Beverly Hills’te online olarak gerçekleştirilecek.



Müzayedede, Monroe’nun 1953 yapımı In Gentlemen Prefer Blondes filminde, Jane Russell ile Two Little Girls from Little Rock şarkısını söylerken giydiği uzun, kırmızı ipek elbisesi de yer alacak. Elbisenin 60 bin dolar ile 80 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor.