Christie’s Müzayede Evi, ünlü Hollywood fotoğrafçısı Douglas Kirkland’in 1961 tarihli Look Magazine’in Marilyn Monroe’nun fotoğraf çekiminde kullandığı 1959 Hasselblad 500c kamerasını 29 Ekim’de açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.
Kamera, Monroe’nun o gün çekilip dergiye basılan iki fotoğrafı ve iki Carl Zeiss lensiyle birlikte satılacak. “Marilyn (Overhead)” ve “Marilyn (Hugging Pillow)” isimli fotoğraflar, Monroe’nun trajik ölümünden kısa bir süre önce çekilmişti.
Art Daily’de yer alan habere göre, “The Exceptional Sale”in 200 bin ile 300 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor.
Marilyn Monroe'nun fotoğraflandığı makina satışa çıkıyor
Sanat
Christie’s Müzayede Evi Marilyn Monroe'nun fotoğraf çekiminde kullanılan makinayı açık artırmaya çıkarıyor.
Christie’s Müzayede Evi, ünlü Hollywood fotoğrafçısı Douglas Kirkland’in 1961 tarihli Look Magazine’in Marilyn Monroe’nun fotoğraf çekiminde kullandığı 1959 Hasselblad 500c kamerasını 29 Ekim’de açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.