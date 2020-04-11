Marina Abramovic'ten online performans

Dünyaca ünlü performans sanatçısı Marina Abramovic, Maria Callas’ın 7 Ölümü (7 Deaths of Maria Callas) eserini boş salonda online sergiledi.

11.04.2020 - 09:51

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Corona virüs pandemi dünyaca ünlü performans sanatçısı Marina Abramovic’i etkiledi ancak durduramadı. Maria Callas’ın 7 Ölümü (7 Deaths of Maria Callas) adlı performansını 9 Nisan'da Münih’teki Bavarya Operası’nda sergileyeceğini duyuran sanatçı kararından vazgeçmedi. Abramovic, boş salonda performansının ilkini gerçekleştirdi.

MARKO NIKODIJEVIC İLE İŞ BİRLİĞİ

Video ve performans sanatının harmanlandığı bu projede Abramovic, besteci Marko Nikodijevic ile iş birliği yaptı. Performansta, Marina Abramovic’in Williem Defoe ile birlikte yer aldığı videoda, Abramovic’in işlerinde sık sık kullandığı bıçak, yılan, ateş ve bulutlar öne çıktı.

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