Marion Cotillard: Kadınlar ayağa kalkmaya ihtiyaç duydu

Bu ay gösterime girecek olan Bigger Than Us (Bizden Daha Büyük) adlı film, Fransız gazeteci Flore Vasseur tarafından yazılıp yönetildi. Filmin yapımcılığını ise uzun süredir kendisini çevre konularına ve sosyal hedeflere adayan Fransız oyuncu Marion Cotillard üstlendi.

7 GENCİN HİKAYESİNİ ANLATIYOR



Film, sayısız engele rağmen daha iyi bir gelecek için savaşan, genellikle zorlukla büyümüs 7 genç erkek ve kadının hikâyesini anlatıyor. Oyunculukta birçok ödülü bulunan Marion Cotillard film için "Mesele kadın ve erkeklere karşı çıkmak değil, meşru mücadeleyi tanımak" dedi.



45 yaşındaki oyuncu "Filmimizin çok açık bir şekilde yaşamla bir bağlantısı var ama aynı zamanda boyun eğmeyle de bağlantısı var. Kadınların bu dünyada boyun eğdirilmesinin onlar için ayağa kalkma ihtiyacı yarattığı çok açık. Kadınlar kendilerini savunurlar, savaşırlar ve adalet talep ederler" dedi.



Ada Masalı 14. yeni bölüm fragmanı